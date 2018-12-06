Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 06.12.2018 17:07

Son dakika... ' bildirinin arkasında'

Son dakika haberine göre; ve Beşiktaş Başkanı bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, Kulüpler Birliği'nin ve hakemlerle ilgili yapılan bildirinin arkasında olduğunu söyledi.

Kulüpler Birliği: Metnin arkasındayız

Vakfı Başkanı , daha önce yayımladıkları bildirinin oy birliğiyle arkasında olduklarını söyledi.

Ayrıntılar birazdan...

NE OLMUŞTU?

Kulüpler Birliği, bir bildiri yayımlayarak, tartışılan - Atiker Konyaspor maçının hakemi Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya hakkındaki kararın derhal geri çekilmesini talep etti.

MHK, maçta Galatasaray aleyhine verilen penaltıdaki kararlarını yetersiz bulduğu Göçek ve Özkahya'nın maçlardan süresiz uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Galatasaray Kulübü, karara tepki göstererek bu metnin geri alınmaması ya da değiştirilmemesi halinde toplantılara katılmayacaklarını açıklamıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSon dakika... 'Kulüpler Birliği bildirinin arkasında'
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar