Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, daha önce yayımladıkları bildirinin oy birliğiyle arkasında olduklarını söyledi.

Ayrıntılar birazdan...

NE OLMUŞTU?

Kulüpler Birliği, bir bildiri yayımlayarak, tartışılan Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının hakemi Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya hakkındaki kararın derhal geri çekilmesini talep etti.

MHK, maçta Galatasaray aleyhine verilen penaltıdaki kararlarını yetersiz bulduğu Göçek ve Özkahya'nın maçlardan süresiz uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Galatasaray Kulübü, karara tepki göstererek bu metnin geri alınmaması ya da değiştirilmemesi halinde toplantılara katılmayacaklarını açıklamıştı.