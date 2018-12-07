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  • 07.12.2018 15:13

kaleci antrenörü ile anlaştı

, daha önce A 'da da görev yapan kaleci antrenörü ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübü'nden yapılan açıklamada, daha önce A Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Boğuşlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde Fenerbahçe tif Direktörü Damien Comolli'nin de olduğu aktarıldı.

Boğuşlu ile 31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşme yapıldığı öğrenildi.

Futbolculuk döneminde Trabzonspor'un da kalesini koruyan , kaleci antrenörü olarak 2009-2013 yıllarında Trabzonspor Kulübünde görev aldı. Boğuşlu, A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptı.

Alper Boğuşlu, Trabzonspor'dayken Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'ndayken de Fatih Terim'le çalıştı.

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