Şampiyonluk oranları güncellendi | F.Bahçe’nin oranı 100!

İddaa, Süper Lig'in şampiyonluk oranlarını güncelledi. Buna göre, Süper Lig'de 15. sırada bulunan Fenerbahçe ve 7. sırada bulunan Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 100 olarak açıklandı. Başakşehir, 2,05 oranla favori konumda bulunurken, ardından Galatasaray 3,10, Beşiktaş 3,25, Kasımpaşa 18,00 Antalyaspor 50,00 olarak belirlendi. Süper Lig'de mütevazı kadrosuyla mücadele eden ve evinde büyük takımlara 'Bela' olan Yeni Malatyaspor'un şampiyonluk oranı ise 60,00... Yani Fenerbahçe'ye göre şampiyonluk yolunda daha avantajlı gözüküyorlar. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
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