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Şampiyonluk oranları güncellendi | F.Bahçe’nin oranı 100!

İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi. ’un şampiyonluk oranı 60, F.Bahçe’nin ise 100...

Hey gidi Fener!
İddaa, 'in şampiyonluk oranlarını güncelledi. Buna göre, Süper Lig'de 15. sırada bulunan Fenerbahçe ve 7. sırada bulunan Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 100 olarak açıklandı. Başakşehir, 2,05 oranla favori konumda bulunurken, ardından Galatasaray 3,10, Beşiktaş 3,25, Kasımpaşa 18,00 Antalyaspor 50,00 olarak belirlendi. Süper Lig'de mütevazı kadrosuyla mücadele eden ve evinde büyük takımlara 'Bela' olan Yeni Malatyaspor'un şampiyonluk oranı ise 60,00... Yani 'ye göre şampiyonluk yolunda daha avantajlı gözüküyorlar. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
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