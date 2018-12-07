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  • 07.12.2018 16:32
  • Son Güncelleme: 07.12.2018 16:57

Başkanı 'den Başkanı hakkında sert sözler

Başkanı , geçtiğimiz hafta tarafından yapılan açıklamanın arkasında olduklarını söyleyen hakkında çok sert sözler söyledi. Cengiz, "Adı birlik olan oluşum güvenirliğini yitirmiştir." derken, Galatasaray'ın Kulüpler Birliği toplantılarına katılmama kararını yineledi.

Beylikdüzü'ndeki GS Store'un açılışına katılan , ve Başkanı 'ın "Bütün kulüpler bildirinin arkasında" şeklindeki açıklamamarına yanıt verdi.

Cengiz, Orman'ın ifadelerine şaşırdıklarını belirtirken şunları kaydetti:
"10 kulüp yayınlamadı, hala 17 kulüp yayınladı demek ve 'a haber vermeliydik demek başka bir garabeti ortaya çıkartıyor. Bu tür açıklamalar bizi şaşırtıyor. Galatasaray'a karşı değil diyorsanız, oraya Galatasaray'ı da yazacaktınız o zaman. Adı birlik olan oluşum güvenirliğini yitirmiştir. Bize haber verilseydi, ortadaki hatayı düzeltirdik. Biz ayrıcalık istemiyoruz ve herkese adil olunmasını istiyoruz. Kulüpler Birliği güvenilirliğini kaybetti. Herkesi tatmin edecek bir açıklama olmazsa asla Kulüpler Birliği'ne katılmıyoruz ve bu tavırlarına devam ederlerse başka aksiyonlar da alacağız. Biz küfür, hakaret olmadan taleplerde bulunuyoruz. Federasyondan VAR kayıtlarını istedik ancak bize hala vermediler, IFAB'ın talimatı aslında açık. VAR kayıtlarını vermeleri gerekirdi ama vermediler"

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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