Beylikdüzü'ndeki GS Store'un açılışına katılan Mustafa Cengiz, Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın "Bütün kulüpler bildirinin arkasında" şeklindeki açıklamamarına yanıt verdi.

Cengiz, Orman'ın ifadelerine şaşırdıklarını belirtirken şunları kaydetti:

"10 kulüp yayınlamadı, hala 17 kulüp yayınladı demek ve Galatasaray'a haber vermeliydik demek başka bir garabeti ortaya çıkartıyor. Bu tür açıklamalar bizi şaşırtıyor. Galatasaray'a karşı değil diyorsanız, oraya Galatasaray'ı da yazacaktınız o zaman. Adı birlik olan oluşum güvenirliğini yitirmiştir. Bize haber verilseydi, ortadaki hatayı düzeltirdik. Biz ayrıcalık istemiyoruz ve herkese adil olunmasını istiyoruz. Kulüpler Birliği güvenilirliğini kaybetti. Herkesi tatmin edecek bir açıklama olmazsa asla Kulüpler Birliği'ne katılmıyoruz ve bu tavırlarına devam ederlerse başka aksiyonlar da alacağız. Biz küfür, hakaret olmadan taleplerde bulunuyoruz. Federasyondan VAR kayıtlarını istedik ancak bize hala vermediler, IFAB'ın talimatı aslında açık. VAR kayıtlarını vermeleri gerekirdi ama vermediler"