Alanyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında mücadele edecek. 14 maçta 7 galibiyet, beraberlik alan ve 4 mağlubiyet iile 24 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş, deplasmanda rakibini yenerek ligde üst üste üç galibiyete imza atmak istiyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı bygğn saat 20.00'de başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan siyah-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek bu seriyi sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra deplasmanda Ankaragücü'ne 4-1 ve İstanbul'da Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, bugünkü karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezon ayrıca ilk kez ligde üst üste üç galibiyete imza atacak.

Siyah-beyazlı takım, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

5 OYUNCU SAKAT

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens'in bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray derbisinde riske edilmeyen ancak hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Gökhan Gönül ise Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alabilecek.

AYTEMİZ ALANYASPOR İLE MAÇLAR

Süper Lig'de daha önce Aytemiz Alanyaspor ile 4 kez karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamını kazandı.

Ligin 2016-2017 sezonunda rakibiyle yaptığı iki maçı da 4-1'lik skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise sahadan 2-1 ve 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor'a 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

ADRİANO SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, bugünkü mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

ATİBA HUTCHİNSON REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'de bugün Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmada rekor için forma bekleyecek.

Hutchinson, teknik direktör Şenol Güneş'in Alanya'da şans vermesi halinde Beşiktaş'ın Süper Lig'de en çok görev alan yabancı oyuncusu unvanını elde edecek.

Siyah-beyazlılarda 6. yılını geçiren 35 yaşındaki oyuncu, sezon başında takımdan uzak kaldı. Bu sezon 9 lig maçında görev yapan ve toplamda 156 kez Beşiktaş forması altında sahaya çıkan Hutchinson, siyah-beyazlıların eski futbolcusu Tomas Sivok'u yakaladı.

Kanadalı orta saha oyuncusu, Şenol Güneş'in Alanya deplasmanında kendisini oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak.

Çek stoper Sivok, Beşiktaş'ta 2008 yılından itibaren 156 lig maçında forma giymişti.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ TRABZONSPOR MAÇIYLA BAŞLADI

Atiba Hutchinson'ın siyah-beyaz günleri 2013-2014 sezonunda ligin ilk haftasındaki Trabzonspor maçıyla başladı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, istikrarını koruyarak rekor kırma aşamasına kadar geldi.

Kanadalı oyuncu, siyah-beyazlılardaki ilk sezonunda 30 lig mücadelesinde görev aldı.

İSTİKRARIYLA DAMGA VURDU

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta özellikle istikrarıyla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı formayla 2014-2015'te yine 30 lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon 34 maçın tamamında görev aldı.

Ligde 2016-2017'de 28 karşılaşmada şans bulan Hutchinson, geçen sezon ise 25 karşılaşmada forma giydi.

EN UZUN AYRILIĞI SON 2 SEZONDA YAŞADI

Hutchinson, Beşiktaş kariyerindeki en uzun ayrılığı ise son iki sezonda yaşadı.

Geçen sezonun bitimine yakın dönemlerde yaşadığı sakatlıktan dolayı ligin son 5 haftasındaki Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, bu sezonun ilk 5 haftasında da takımdan uzak kaldı.

Süper Lig'in bu sezonundaki Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında oynayamayan Hutchinson, iyileşmesinin ardından Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi ile formasına kavuştu.

Atiba Hutchinson, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından üst üste 8 lig mücadelesinde daha görev alarak Sivok'un rekoruna ortak oldu.

İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kanadalı futbolcu Beşiktaş kariyerinde iki lig şampiyonluğu yaşadı.

Siyah-beyazlı oyuncu, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üst üste alınan iki şampiyonlukta istikrarıyla takımına katkı verdi.

REKORU DAHA DA GELİŞTİREBİLİR

Hutchinson, istikrarını koruması halinde olası rekorunu daha da geliştirme fırsatını elinde bulunduruyor.

Alanyaspor maçında rekor için forma bekleyecek Atiba Hutchinson, sezonun devamında bu unvanını daha da geliştirme fırsatını elinde tutuyor.

Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Kanadalı oyuncu, Alanyaspor maçıyla kalan 20 haftada görev almaya devam ettiği takdirde rekoru 176 maça çıkarabilecek.

8 GOL ATTI

Kanadalı defansif orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ta forma giydiği 156 lig maçında toplam 8 gol kaydetti.

Hutchinson, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında birer, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 sezonlarında ise ikişer gol atmayı başardı.

Deneyimli oyuncu, Beşiktaş kariyerinde lig maçlarında toplam 11 sarı, 2 kırmızı kart gördü.