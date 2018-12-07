G.Saray-Konyaspor maçındaki penaltı kararı ile patlayan krizi görüşmek için dün toplanan Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanı Fikret Orman, "Bütün kulüpler oy birliğiyle metnin arkasında olduğunu ifade etti. 17 kulüp bunda mutabıktır zaten. Kimsenin Galatasaray Kulübü'nün karşısında olma niyeti yoktur, haddi de yoktur. Hata varsa, hatadır. Bu kulüplere göre değişmez" diye konuştu. Orman, "Metnin esasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Sıkıntı G.Saray'a neden bildirilmediğiydi" ifadelerini kullandı.
HAKEM KALMAZ!
Orman, "Hakemler hata yapıyorsa ve siz de onu bir kulübün isteği sonrasında kamuoyu önünde cezalandırırsanız ligde hakem kalmaz" dedi.
VAR SİSTEMİ GAYET GÜZEL GİDİYOR
Fikret Orman VAR sisteminin arkasında olduğunu söyleyerek,"Bu sistem gayet güzel gidiyor. Ama VAR'ın başındakiler de insan" diye konuştu.
HAKEM KALMAZ!
Orman, "Hakemler hata yapıyorsa ve siz de onu bir kulübün isteği sonrasında kamuoyu önünde cezalandırırsanız ligde hakem kalmaz" dedi.
VAR SİSTEMİ GAYET GÜZEL GİDİYOR
Fikret Orman VAR sisteminin arkasında olduğunu söyleyerek,"Bu sistem gayet güzel gidiyor. Ama VAR'ın başındakiler de insan" diye konuştu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.