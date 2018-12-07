THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen evinde Maccabi FOX'a 73-71 yenilerek 10. haftada 9. yenilgisini aldı. Sonuçlar: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Beşiktaş-Inventa Kursk: 94-64, Çukurova-BOTAŞ: 84-63. Tahincioğlu Basketbol Ligi: Gaziantep Basketbol- Bahçeşehir Koleji: 65-63.
A.EFES-REAL MADRİD PANATHİNAİKOS-F.BAHÇE
THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta maçında Anadolu Efes ve F.Bahçe zorlu sınavlara çıkacak. Anadolu Efes, Real Madrid'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak. Fenerbahçe ise saat 22.30'da deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.
HAKEME KAFA ATAN FUTBOLCUYA 20 MAÇ!
ZONGULDAK'TA amatör lig maçında, kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan futbolcuya 20 maç ceza verildi. Filyos Ateşsporlu oyuncu Yasin Akyıldız, Kozlu Belediyespor maçında kırmızı kartla oyun dışında kaldıktan sonra sinirlerine hakim olamamış ve hakem Eren Ferhat Çelik'e kafa atmıştı. Futbol İl Disiplin Kurulu, Akyıldız'a acımadı ve cezayı kesti...
KONYA'DAN ENGELLİLER İÇİN TARİHİ BİR KARAR ALINDI
ATİKER Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk Bedensel Engelliler Badminton Takımı kurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "Atiker Konyasporumuz'un bu branşta ilk hedefi olimpiyatlara katılacak sporcuları yetiştirmek, desteklemek ve bu alanda kulübümüz ile şehrimizin marka değerini hak ettiği yere taşımak olacak" ifadesi kullanıldı.
VAKIFBANK&ECZACIBAŞI SON MAÇLARINA ÇIKIYOR
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı ve VakıfBank, gruplarındaki son karşılaşmalarına çıkacak. A Grubu'nda VakıfBank, son maçını Brezilya temsilcisi Minas ile yapacak. Mücadele saat 12.00'de başlayacak. Eczacıbaşı ise bir başka Brezilya ekibi Praia'yla saat 09.00'da karşı karşıya gelecek.
A.EFES-REAL MADRİD PANATHİNAİKOS-F.BAHÇE
THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta maçında Anadolu Efes ve F.Bahçe zorlu sınavlara çıkacak. Anadolu Efes, Real Madrid'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak. Fenerbahçe ise saat 22.30'da deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.
HAKEME KAFA ATAN FUTBOLCUYA 20 MAÇ!
ZONGULDAK'TA amatör lig maçında, kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan futbolcuya 20 maç ceza verildi. Filyos Ateşsporlu oyuncu Yasin Akyıldız, Kozlu Belediyespor maçında kırmızı kartla oyun dışında kaldıktan sonra sinirlerine hakim olamamış ve hakem Eren Ferhat Çelik'e kafa atmıştı. Futbol İl Disiplin Kurulu, Akyıldız'a acımadı ve cezayı kesti...
KONYA'DAN ENGELLİLER İÇİN TARİHİ BİR KARAR ALINDI
ATİKER Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk Bedensel Engelliler Badminton Takımı kurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "Atiker Konyasporumuz'un bu branşta ilk hedefi olimpiyatlara katılacak sporcuları yetiştirmek, desteklemek ve bu alanda kulübümüz ile şehrimizin marka değerini hak ettiği yere taşımak olacak" ifadesi kullanıldı.
VAKIFBANK&ECZACIBAŞI SON MAÇLARINA ÇIKIYOR
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı ve VakıfBank, gruplarındaki son karşılaşmalarına çıkacak. A Grubu'nda VakıfBank, son maçını Brezilya temsilcisi Minas ile yapacak. Mücadele saat 12.00'de başlayacak. Eczacıbaşı ise bir başka Brezilya ekibi Praia'yla saat 09.00'da karşı karşıya gelecek.
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