Büyük umutlarla alınan Ayew'in bekleneni verememesi nedeniyle ara transferde kanat oyuncusu almayı düşünen Fenerbahçe'de Arber Zeneli sesleri yükseliyor. Hollanda Ligi'nde Heerenveen formasını giyen Kosova asıllı İsveçli yıldız önemli bir itirafta bulundu.
KARAR VERMEDİM
Fenerbahçe'den teklif aldığını ve bu durumun kendisini gururlandırdığını söyleyen Zeneli, "Kulübümle sözleşmem sezon sonunda bitiyor ancak opsiyon maddesi var. Geleceğimle ilgili herhangi bir karar vermedim. Gelen teklifleri düşüneceğim" ifadesini kullandı.
6 MİLYON EURO
Hücumun her iki kanadında da görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun mevcut piyasa değerinin 6 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
15 MAÇTA FORMA GİYDİ 12 GOLE KATKI YAPTI!
Galatasaray'ın eski teknik direktörtörü Jan Olde Riekerink'in çalıştırdığı Heerenveen'in kilit isimlerinden biri olan Arber Zeneli bu sezon 15 maçta oynadı. Yıldız futbolcu 4 gol ve 8 asistlik performans göstererek 12 gole katkı yaptı.
KARAR VERMEDİM
Fenerbahçe'den teklif aldığını ve bu durumun kendisini gururlandırdığını söyleyen Zeneli, "Kulübümle sözleşmem sezon sonunda bitiyor ancak opsiyon maddesi var. Geleceğimle ilgili herhangi bir karar vermedim. Gelen teklifleri düşüneceğim" ifadesini kullandı.
6 MİLYON EURO
Hücumun her iki kanadında da görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun mevcut piyasa değerinin 6 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
15 MAÇTA FORMA GİYDİ 12 GOLE KATKI YAPTI!
Galatasaray'ın eski teknik direktörtörü Jan Olde Riekerink'in çalıştırdığı Heerenveen'in kilit isimlerinden biri olan Arber Zeneli bu sezon 15 maçta oynadı. Yıldız futbolcu 4 gol ve 8 asistlik performans göstererek 12 gole katkı yaptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.