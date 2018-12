Büyük umutlarla alınan Ayew'in bekleneni verememesi nedeniyle ara transferde kanat oyuncusu almayı düşünen Fenerbahçe'de Arber Zeneli sesleri yükseliyor. Hollanda Ligi'nde Heerenveen formasını giyen Kosova asıllı İsveçli yıldız önemli bir itirafta bulundu.



KARAR VERMEDİM

Fenerbahçe'den teklif aldığını ve bu durumun kendisini gururlandırdığını söyleyen Zeneli, "Kulübümle sözleşmem sezon sonunda bitiyor ancak opsiyon maddesi var. Geleceğimle ilgili herhangi bir karar vermedim. Gelen teklifleri düşüneceğim" ifadesini kullandı.



6 MİLYON EURO

Hücumun her iki kanadında da görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun mevcut piyasa değerinin 6 milyon Euro olduğu belirtiliyor.



15 MAÇTA FORMA GİYDİ 12 GOLE KATKI YAPTI!

Galatasaray'ın eski teknik direktörtörü Jan Olde Riekerink'in çalıştırdığı Heerenveen'in kilit isimlerinden biri olan Arber Zeneli bu sezon 15 maçta oynadı. Yıldız futbolcu 4 gol ve 8 asistlik performans göstererek 12 gole katkı yaptı.

