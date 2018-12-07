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5. tur ilk maçında A.Gücü, ’a depslamanda 4 golle yenildi. Mahmut ve Alihan’la 2 gol bulan Başkent takımı turu rövanşa bıraktı.

Ankaragücü tepetaklak
Ankaragücü'ne Bodrum şoku!... Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında başkent ekibi 'a deplasmanda 4-2 mağlup olarak tur şansını rövanş maçına bıraktı.

2 KEZ ÖNE GEÇTİ
A.Gücü maçta 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan yenik ayrıldı. Başkent ekibinin gollerini Mahmut ve Alihan atarken, Bodrum'un golleri Orhan, Harun, Emre ve Celal'den geldi. Rövanşta A.Gücü'ne 2-0'lık galibiyet yetecek.
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