Ankaragücü tepetaklak

Ankaragücü'ne Bodrum şoku!... Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında başkent ekibi Bodrum'a deplasmanda 4-2 mağlup olarak tur şansını rövanş maçına bıraktı.
2 KEZ ÖNE GEÇTİ
A.Gücü maçta 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan yenik ayrıldı. Başkent ekibinin gollerini Mahmut ve Alihan atarken, Bodrum'un golleri Orhan, Harun, Emre ve Celal'den geldi. Rövanşta A.Gücü'ne 2-0'lık galibiyet yetecek.
2 KEZ ÖNE GEÇTİ
A.Gücü maçta 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan yenik ayrıldı. Başkent ekibinin gollerini Mahmut ve Alihan atarken, Bodrum'un golleri Orhan, Harun, Emre ve Celal'den geldi. Rövanşta A.Gücü'ne 2-0'lık galibiyet yetecek.
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