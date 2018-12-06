Çifte zafer peşinde

Trabzonspor'un Çekyalı yıldızı Filip Novak, Bordo-Mavili takımın çıktığı her maçta galibiyet alması ve zirveye oynaması gerektiğini belirterek, "Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Benim beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek" dedi. Kulüp dergisine açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Çok özel taraftara sahibiz. Bize inanılmaz destek veriyorlar. 'Bize Her Yer Trabzon' kavramının altını tamamen dolduruyorlar. Gerçekten her yerdeler. Özellikle İstanbul takımlarıyla oynadığımız maçlarda stadyumumuzda inanılmaz bir atmosfer oluşturuyorlar. Maçlardan sonra kulaklarımızda çınlama oluşuyor" diye konuştu.
KONYA'YI DA DEVİRECEĞİZ
Trabzon'un Arjantinli yıldızı ve takım kaptanı Jose Sosa, cumartesi günü karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçıyla ilgili olarak, "Taraftarımızın önünde 3 puanı alacağız" diye konuştu.
KONYA'YI DA DEVİRECEĞİZ
Trabzon'un Arjantinli yıldızı ve takım kaptanı Jose Sosa, cumartesi günü karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçıyla ilgili olarak, "Taraftarımızın önünde 3 puanı alacağız" diye konuştu.
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