Başakşehir rövanş için avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Başakşehir, Adanade Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve rövanş için avantaj sağladı. A.Demir'in golü Orhan'dan gelirken, Başakşehir'in sayısını Visca kaydetti. Diğer sonuçlar: Ümraniye-1461 Trabzon: 4-1, Bolu-Van BBSK: 5-1, Altay-Kayseri: 1-2.