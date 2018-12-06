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Başakşehir rövanş için avantajı kaptı

Başakşehir rövanş için avantajı kaptı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Başakşehir, Adanade Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve rövanş için avantaj sağladı. A.Demir'in golü Orhan'dan gelirken, Başakşehir'in sayısını Visca kaydetti. Diğer sonuçlar: Ümraniye-1461 Trabzon: 4-1, Bolu-Van BBSK: 5-1, Altay-Kayseri: 1-2.

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