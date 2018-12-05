Trabzon avantajı kaptı

5. tur ilk maçındadeplasmanda 2.Lig ekibiileberabere kaldı.Böylece Bordo-Mavilitakım rövanş maçı içinbüyük bir avantaj sağladı.9.dakikada Alpay'ın golüylegeriye düştü.Ancak ilk yarının uzatmadakikalarında Hosseiniattığı golle skoradenge getirdi. Devrebu gollerlebitti.2. yarısının hemen başında'uöne geçiren golü attı. Ancak karşılaşmanın 67. dakikasındaşık bir vuruşla skora denge getirdi. Böylece maçsona erdi.rövanşı 18 Aralık'ta'daoynanacak. Her türlügalibiyettetur atlayacak. Ayrıca0-0 ve 1-1'likskorlar bile'aturu getirecek. SivasBld. rövanşı kazanırsakupa dışında kalacak.