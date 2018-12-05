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avantajı kaptı

spor kupada 5. tur ilk maçında . ile 2-2 berabere kaldı ve rövanş için avantaj sağladı. Fırtına’nın gollerini Hosseini ve attı...

Trabzon avantajı kaptı
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda 2. Lig ekibi Sivas Bld. ile 2-2 berabere kaldı. Böylece Bordo-Mavili takım rövanş maçı için büyük bir avantaj sağladı. Trabzonspor 9. dakikada Alpay'ın golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak ilk yarının uzatma dakikalarında Hosseini attığı golle skora denge getirdi. Devre bu gollerle 1-1 bitti.

ABDÜLKADİR'LE ÖNE GEÇTİLER
Karşılaşmanın 2. yarısının hemen başında Abdülkadir Parmak, Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golü attı. Ancak karşılaşmanın 67. dakikasında Aykut Emre şık bir vuruşla skora denge getirdi. Böylece maç 2-2 sona erdi.



0-0 VE 1-1 BİLE TURA YETECEK
Karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık'ta Trabzon'da oynanacak. Her türlü galibiyette Trabzonspor tur atlayacak. Ayrıca 0-0 ve 1-1'lik skorlar bile Trabzon'a turu getirecek. Sivas Bld. rövanşı kazanırsa Bordo-Mavililer kupa dışında kalacak.

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