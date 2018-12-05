Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Keçiörengücü ise üçüncü turda Manisa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü turda da Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u eleyerek 5. tur biletini aldı.



Galatasaray geçen sezon kupanın yarı finalinde Akhisarspor'a elenmişti.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18, 19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray'ın Keçiörengücü 11'i: İsmail, Maicon, Ahmet, Linnes, Ömer, Yunus, Atalay, Gökay, Celil, Rodrigues ve Muğdat

Yedekler: Batuhan, Mariano, Selçuk, Onyekuru, Recep, Mustafa, Abdussamed, Ali Yavuz, Nagatomo, Sefa