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  • 05.12.2018 12:11
  • Son Güncelleme: 05.12.2018 12:12

Son dakika: 'ın 11'i belli oldu!

 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda  2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Başkent Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Galatasarayın 11i belli oldu!

Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan , bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Keçiörengücü ise üçüncü turda Büyükşehir Belediyespor, dördüncü turda da ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u eleyerek 5. tur biletini aldı.

Galatasaray geçen sezon kupanın yarı finalinde Akhisarspor'a elenmişti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18, 19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray'ın Keçiörengücü 11'i: İsmail, Maicon, Ahmet, Linnes, Ömer, Yunus, Atalay, Gökay, Celil, Rodrigues ve Muğdat

Yedekler: Batuhan, Mariano, Selçuk, Onyekuru, Recep, Mustafa, Abdussamed, Ali Yavuz, Nagatomo, Sefa

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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