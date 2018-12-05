sezon şampiyonluğa ulaşanbu sezon adeta tel tel dökülüyor. Herkes Sarı- Kırmızılı takımın 9 maçtır neden kazanamadığını,'nde nasıl havlu attığını tartışırken,çarpıcı gerçeklere ulaştı...'da krizin fitilinin sezon öncesi'te yapılan kampta ateşlendiği öğrenildi. Kamp şartlarının çok kötü olduğunu düşünen yıldızlar, isyan bayrağını açtı.'dakimaçı sonrası başını'nın çektiği,'unda içinde yer aldığı grup.'in yanınagitti. Tecrübeli hocaylabaş başa toplantı yapan5 yıldız, kamp ve idmanprogramından duyulan rahatsızlığıdile getirildi.