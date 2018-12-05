Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezon adeta tel tel dökülüyor. Herkes Sarı- Kırmızılı takımın 9 maçtır neden kazanamadığını, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl havlu attığını tartışırken, TAKVİM çarpıcı gerçeklere ulaştı... Galatasaray'da krizin fitilinin sezon öncesi Zürih'te yapılan kampta ateşlendiği öğrenildi. Kamp şartlarının çok kötü olduğunu düşünen yıldızlar, isyan bayrağını açtı.
İSVİÇRE'DE NELER OLMUŞ NELER!
21 Temmuz'daki Valencia maçı sonrası başını Gomis, Feghouli ve Belhanda'nın çektiği, Mariano ve Maicon'un da içinde yer aldığı grup. Fatih Terim'in yanına gitti. Tecrübeli hocayla baş başa toplantı yapan 5 yıldız, kamp ve idman programından duyulan rahatsızlığı dile getirildi.
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