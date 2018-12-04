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  • 04.12.2018 19:22
  • Son Güncelleme: 04.12.2018 19:38

Son dakika: , Kulüpler Birliği'nin bildirisi hakkında açıklama yaptı

Son dakika haberine göre , Kulüpler Birliği'nin bildirisi hakkında açıklama yaptı. Galatasaray, Kulüpler Birliği'nin açıklamasının çekilene kadar toplantılara katılmayacağını duyurdu.

Galatasaraydan Kulüpler Birliğine çok sert tepki

Kulüpler Birliği Vakfı, (TFF) (MHK) 'in 13. haftasında oynanan -Atiker Konyaspor karşılaşmasını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya'ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeme kararına sert tepki göstermişti. 17 kulübün imzasıyla yayınlanan bildiriden sonra Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner bildirinin kendisine söylenenden farklı olduğunu dile getirmişti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bu bildirinin kendisine söylenenden farklı şekilde yayınlandığını açıklamıştı. Galatasaray, bu bildiriye sert tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılılılar bildirinin Türk futbol camiasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik, haddini aşan bir açıklama olduğunu dile getirirken bildirinin geri çekilene kadar Kulüpler Birliği'nin toplantılara katılmayacağını açıkladı.

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