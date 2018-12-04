Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya'ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeme kararına sert tepki göstermişti. 17 kulübün imzasıyla yayınlanan bildiriden sonra Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner bildirinin kendisine söylenenden farklı olduğunu dile getirmişti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bu bildirinin kendisine söylenenden farklı şekilde yayınlandığını açıklamıştı. Galatasaray, bu bildiriye sert tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılılılar bildirinin Türk futbol camiasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik, haddini aşan bir açıklama olduğunu dile getirirken bildirinin geri çekilene kadar Kulüpler Birliği'nin toplantılara katılmayacağını açıkladı.