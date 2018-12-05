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  • 05.12.2018 12:02
  • Son Güncelleme: 05.12.2018 12:07

'den flaş Koeman açıklaması

tif Direktörü Damien Comolli; takımın durumu, transferler ve teknik direktör konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Comolli yaptığı açıklamada "Erwin Koeman'la ilgili değişiklik düşünmüyoruz" dedi.

Fenerbahçeden flaş Koeman açıklaması

tif Diretörü Damien Comolli, flaş açıklamalarda bulundu. Comolli yaptığı açıklamada, "Erwin Koeman'la ilgili değişiklik düşünmüyoruz" dedi.

Fransız Sportif Direktör Damein Comolli, Samandıra Can Bartu Tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Comolli; "Koeman ile yola devam edeceğiz. Göndermek gibi bir durum şimdilik yok, yönetimden bana gelen herhangi bir talep de yok." dedi.

Taraftarların tepkilerine hak veren Comolli "Taraftar üzülmekte haklı ancak bu haftadan itibaren galibiyet serisine başlıyoruz. Üzülmesinler. Kadro dışı bırakılan oyuncular ile ilgili tavrımızda bir değişiklik yok. " şeklinde konuştu.

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