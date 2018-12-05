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2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ile VakıfBank ilk maçlarını kazandı.

Filede 2’de 2 ile başladık
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ilk maçında , ekibi Altay'ı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı maçın setlerini 25-10, 25-11, 25-15'lik sonuçlarla aldı. Diğer temsilcimiz VakıfBank, A Grubu'nda 'in Zhejiang takımını 25-20, 25-13 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yendi. VakıfBank bugün 09.00'da Fransız ekibi Volero Le Cannet ile Eczacıbaşı ise saat 12.00'de Tayland ekibi Supreme Chonburi ile oynayacak.

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