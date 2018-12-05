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'tan için yeni teklif

Kartal, için girişimlerine hız verdi. Daha önce kulübü ile görüşen yönetim İngiliz ekiplerinin devreye girmesi üzerine yeni bir teklif sunacak.

Orkun için yeni teklif
Beşiktaş Orkun Kökçü'den vazgeçmiyor... Bir süredir Feyenoord'da oynayan Orkun için Hollanda kulübü ile görüşen ve teklif sunan Siyah- Beyazlı yönetim olumlu bir cevap alamamıştı. Yönetimi, İngiliz kulüplerinden Chelsea, ve Tottenham'ın devreye girmesi üzerine Feyenoord'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Yıldız futbolcunun da Beşiktaş'a gelmek istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Orkun'u devre arasında almak istediği ve bu oyuncuyu bonservisiyle birlikte renklerine katmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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