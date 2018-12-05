Rodrigues geri dönüyor

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G.Saray’ın Keçiörengücü ile oynayacağı kupa maçının kadrosuna de alındı. Cimbom ’da taraftarlarca tezahüratlarla karşılandı.

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'ın bugün Keçiörengücü ile oynayacağı kupa maçının kadrosuna Garry Rodrigues de alındı. Bu arada Galatasaraylı taraftarlar Ankara'ya gelen kafileyi tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar bazı futbolcularla fotoğraf çektirirken takıma çiçek verdiler.



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