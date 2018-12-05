Galatasaray'ın bugün Keçiörengücü ile oynayacağı kupa maçının kadrosuna Garry Rodrigues de alındı. Bu arada Galatasaraylı taraftarlar Ankara'ya gelen kafileyi tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar bazı futbolcularla fotoğraf çektirirken takıma çiçek verdiler.
- Spor
- 05.12.2018
- Gazete
Rodrigues geri dönüyor
G.Saray’ın Keçiörengücü ile oynayacağı kupa maçının kadrosuna Rodrigues de alındı. Cimbom Ankara’da taraftarlarca tezahüratlarla karşılandı.
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