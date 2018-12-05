NBA'de Cleveland Cavaliers, son saniyelerde bulduğu basketle Brooklyn Nets'i deplasmada 99-97 mağlup etti. Cavaliers'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp, 28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 8 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Jordan Clarkson 20 sayı, 11 ribaunt, Tristan Thompson ise 19 sayı, 14 ribauntla oynadı.
KARŞIYAKA'YI DEVİREN F.BAHÇE 8'DE 8 YAPTI
Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Pınar Karşıyaka'yı 80-72 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler böylelikle 8'de 8 yaparak 1 maçı eksik olmasına rağmen. liderliğini sürdürdü Dün oynanan diğer maçlarda Galatasaray, Darüşşafaka'yı 84-79 yenerken, Beşiktaş SJ ise Anadolu Efes'i 90-86'lık skorla geçti.
FENERBAHÇE-HATAY AVRUPA'DA KAPIŞIYOR
Potada Euroleague Kadınlar'da B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe saat 19.30'da bir başka Türk ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. EuroCup Kadınlar'da ise B Grubu'nda Galatasaray saat 19.30'da Energa'yı ağırlayacak. Aynı kupada D Grubu'nda Enisey-Ormanspor ve Mersin BŞB.-Sepsi karşılaşmaları oynanacak.
BANVİT ABD'Lİ OYUNCU SHELTON'LA ANLAŞTI
BANVİT Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu D.J. Shelton'ı kadrosuna kattı. Sezon başında Belarus ekiplerinden Tsmoki- Minsk'te forma giyen D.J. Shelton ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Shelton'ın, sezon başında transfer olduğu Tsmoki-Minsk'le çıktığı 12 maçta, 14,6 sayı ve 7 ribaund ortalamalarıyla mücadele ettiği aktarıldı.
MUHARREM KASAPOĞLU GÜVEN'İ KABUL ETTİ
BŞB FIA GT Uluslar Kupası'nda birinci olan Ayhancan Güven'i kabul eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ayhancan'ın Salih Yoluç ile birlikte Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını belirterek, "Daha büyük organizasyonlarda ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğinden hiçbir şüphem yok" dedi.
KARŞIYAKA'YI DEVİREN F.BAHÇE 8'DE 8 YAPTI
Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Pınar Karşıyaka'yı 80-72 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler böylelikle 8'de 8 yaparak 1 maçı eksik olmasına rağmen. liderliğini sürdürdü Dün oynanan diğer maçlarda Galatasaray, Darüşşafaka'yı 84-79 yenerken, Beşiktaş SJ ise Anadolu Efes'i 90-86'lık skorla geçti.
FENERBAHÇE-HATAY AVRUPA'DA KAPIŞIYOR
Potada Euroleague Kadınlar'da B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe saat 19.30'da bir başka Türk ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. EuroCup Kadınlar'da ise B Grubu'nda Galatasaray saat 19.30'da Energa'yı ağırlayacak. Aynı kupada D Grubu'nda Enisey-Ormanspor ve Mersin BŞB.-Sepsi karşılaşmaları oynanacak.
BANVİT ABD'Lİ OYUNCU SHELTON'LA ANLAŞTI
BANVİT Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu D.J. Shelton'ı kadrosuna kattı. Sezon başında Belarus ekiplerinden Tsmoki- Minsk'te forma giyen D.J. Shelton ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Shelton'ın, sezon başında transfer olduğu Tsmoki-Minsk'le çıktığı 12 maçta, 14,6 sayı ve 7 ribaund ortalamalarıyla mücadele ettiği aktarıldı.
MUHARREM KASAPOĞLU GÜVEN'İ KABUL ETTİ
BŞB FIA GT Uluslar Kupası'nda birinci olan Ayhancan Güven'i kabul eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ayhancan'ın Salih Yoluç ile birlikte Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını belirterek, "Daha büyük organizasyonlarda ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğinden hiçbir şüphem yok" dedi.
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