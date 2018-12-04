Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 04.12.2018 12:11

5. tur maçları ne zaman? , hangi kanalda?

5. tur ilk maçları bugün başlıyor. Sivas Belediyespor - Trabzon karşılaşmasıyla başlayacak olan 5. turda büyük takımların gelmesiyle heyecan daha da artıyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman?

5. eleme turunda ilk maçlar bugün başlıyor, çarşamba ve perşembe günleri de devam edecek mücadeleler için heyecan dorukta. Bugün, Trabzonspor Sivas Belediyespor'a konuk olacak. Çarşamba günü Keçiörengücü-Galatasaray, perşembe günü de Fenerbahçe - Giresunspor mücadeleleri oynanacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? İşte detaylar...

4 Aralık Salı

13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)
14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)
16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)

5 Aralık Çarşamba

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)
14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)
17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)
18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)
20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

6 Aralık Perşembe

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)
15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker-Seyircisiz)

Ziraat Türkiye Kupası tüm maçları Aspor'dan canlı yayınlanacak...

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 Aralık'ta oynanacak 5. tur ilk karşılaşmalarının hakemleri şöyle:

13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor: Serkan Çınar
14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen
14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor: Onur Özütoprak
16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç
20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriZiraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar