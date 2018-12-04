Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar bugün başlıyor, çarşamba ve perşembe günleri de devam edecek mücadeleler için heyecan dorukta. Bugün, Trabzonspor Sivas Belediyespor'a konuk olacak. Çarşamba günü Keçiörengücü-Galatasaray, perşembe günü de Fenerbahçe - Giresunspor mücadeleleri oynanacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? İşte detaylar...

4 Aralık Salı

13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)

14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)

16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)

5 Aralık Çarşamba

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)

14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)

17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)

18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

6 Aralık Perşembe

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)

15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker-Seyircisiz)

Ziraat Türkiye Kupası tüm maçları Aspor'dan canlı yayınlanacak...

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 Aralık'ta oynanacak 5. tur ilk karşılaşmalarının hakemleri şöyle:

13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor: Serkan Çınar

14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen

14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor: Onur Özütoprak

16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç

20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek