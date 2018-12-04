Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar bugün başlıyor, çarşamba ve perşembe günleri de devam edecek mücadeleler için heyecan dorukta. Bugün, Trabzonspor Sivas Belediyespor'a konuk olacak. Çarşamba günü Keçiörengücü-Galatasaray, perşembe günü de Fenerbahçe - Giresunspor mücadeleleri oynanacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? İşte detaylar...
4 Aralık Salı
13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)
14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)
16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)
5 Aralık Çarşamba
13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)
14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)
17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)
18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)
20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
6 Aralık Perşembe
13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)
15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker-Seyircisiz)
Ziraat Türkiye Kupası tüm maçları Aspor'dan canlı yayınlanacak...
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 Aralık'ta oynanacak 5. tur ilk karşılaşmalarının hakemleri şöyle:
13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor: Serkan Çınar
14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen
14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor: Onur Özütoprak
16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç
20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek
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