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  • 04.12.2018 18:12
  • Son Güncelleme: 04.12.2018 21:01

sahasında Darıca G.Birliği ile berabere kaldı

5. tur ilk maçında , sahasında ağırladığı ile 2-2 berabere kaldı.

Antalyada kazanan yok!

5. tur ilk maçında, sahasında ağırladığı ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Drole'nin ceza sahası içinde, savunmaoyuncusu Abdullah tarafından düşürülmesi sonucu karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada topun başına geçen Barrada penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-0

43. dakikada atılan uzun pasta sol kanattan kale çizgisine doğru inen Raşit Sevindir, Sergen Yatağan tarafından düşürülünce hakem penaltıya hükmetti.

44. dakikada penaltı atışını Serrvan Taştan, gole çevirdi. 1-1

58. dakikada Aziz Kızılgün'ün ceza sahası sağ çaprazından penaltı noktası üzerine kestiği ortada Görken Güven'in kafası üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Aytaç kaleye gönderdiği şutu kaleci Ferhat ayaklarıyla uzaklaştırdı.

65. dakikada Danilo'nun ceza yayı üzerinden sert şutu kalecinin müdahalesine rağmen fillere gitti. 2-1

71. dakikada Abdullah Balıkuv'un ceza sahası içinden sert şutu az farkla üstten auta gitti.

77. dakikada Aytaç Deniz, sağ kanattan penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa defansın da müdahalesiyle Görkem Güven dokunamadı. Altı pas içine seken topu Bünyamin düzgün bir vuruşla gole çevirdi. 2-2

90+1. dakikada topla ceza sahasına doğru ilerleyen Osman Çelik'i, Mustafa Kayaarkadan kayarak yere indirmesi nedeniyle hakem direkt kırmızı kart gösterdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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