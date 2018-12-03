Rıdvan Dilmen'den teknik direktör açıklaması: Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı özel bir kanalda yorumladı ve sarı lacivertli kulüple ilgili olarak çarpıcı bir teknik direktör iddiasında bulundu.
İşte usta yorumcunun o değerlendirmeleri...
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