Rıdvan Dilmen'den teknik direktör açıklaması: Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı özel bir kanalda yorumladı ve sarı lacivertli kulüple ilgili olarak çarpıcı bir teknik direktör iddiasında bulundu.

İşte usta yorumcunun o değerlendirmeleri...