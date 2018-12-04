Üzülmeyip çalışacağız

Maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Mehmet Ekici, maç içinde yaşadığı sakatlık için "Kramp girdi ve çıkmak zorunda kaldım. Uzun süredir oynamadığım için bunlar olabiliyor. Durumum kötü değil. Oynadıkça vücut o seviyeye ulaşacak inşallah" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, "Gönül isterdi ki 3 puan alalım ama olmadı. Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Önümüzdeki hafta 3 puana kavuşacağız" dedi.