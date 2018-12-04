Maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Mehmet Ekici, maç içinde yaşadığı sakatlık için "Kramp girdi ve çıkmak zorunda kaldım. Uzun süredir oynamadığım için bunlar olabiliyor. Durumum kötü değil. Oynadıkça vücut o seviyeye ulaşacak inşallah" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, "Gönül isterdi ki 3 puan alalım ama olmadı. Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Önümüzdeki hafta 3 puana kavuşacağız" dedi.
- Spor
- 04.12.2018
- Gazete
Üzülmeyip çalışacağız
Maçın ardından konuşan Mehmet Ekici, “Üzülmeyeceğiz, daha çok çalışacağız, haftaya 3 puanı alacağız” dedi.
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