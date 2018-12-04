Maçın ardından konuşan Koeman, "Genel olarak iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Yüzde 60 topa sahiptik. Orta sayımız 36 ama daha iyi ortalar yapmalıydık. İnsanları da anlayabiliyorum. Bu maçı sonuç olarak kazanamadık. 90, 95 dakikalık bir süre içinde çocuklar çok iyi mücadele etti" dedi.
TARAFTAR HAKLI
Koeman taraftarın tepkisi için ise "İnsanları anlayabiliyorum. Kazanmamız gereken bin maçtı. Kazanamamak hayal kırıklığı" dedi.
TARAFTAR HAKLI
Koeman taraftarın tepkisi için ise "İnsanları anlayabiliyorum. Kazanmamız gereken bin maçtı. Kazanamamak hayal kırıklığı" dedi.
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