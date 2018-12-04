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: Maçın genelinde iyi olan bizdik

Maçtan sonra konuşan , “Yüzde 60 topa sahip olduk. 36 orta yaptık. Maçın genelinde iyi olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Maçın genelinde iyi olan bizdik
Maçın ardından konuşan Koeman, "Genel olarak iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Yüzde 60 topa sahiptik. Orta sayımız 36 ama daha iyi ortalar yapmalıydık. İnsanları da anlayabiliyorum. Bu maçı sonuç olarak kazanamadık. 90, 95 dakikalık bir süre içinde çocuklar çok iyi mücadele etti" dedi.

TARAFTAR HAKLI
taraftarın tepkisi için ise "İnsanları anlayabiliyorum. Kazanmamız gereken bin maçtı. Kazanamamak hayal kırıklığı" dedi.

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