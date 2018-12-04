ERMAN TOROĞLU: HATALI KARAR VERDİ
Bu karar, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Erman Toroğlu, "Kaleci Harun ve her iki takımın oyuncuları da ihlal yapıyor. Penaltı tekrar edilmeliydi" diye konuştu. Ahmet Çakar ise "Burada kesinlikle kural hatası var. Maç tekrar edilmeli. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar" ifadesini kullandı.
MUSTAFA DENİZLİ: YENİDEN OYNARIZ!
Gündeme oturan tartışmalı pozisyon sonrasında gözler Kasımpaşa'ya çevrildi... Mavi-Beyazlı kulübün maçın tekrarı için Futbol Federasyonu'na başvurup başvurmayacağı büyük bir merakla bekleniyor. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli konuyla ilgili olarak "Aldığımız 1 puandan memnunuz. Ancak maç tekrar edilirse yeniden oynarız" dedi.
İŞTE PENALTI KURALI:
1-Vuruşu yapanın takım arkadaşı kuralları ihlal ederse:
Top kaleye girerse vuruş tekrarlanır.
Top kaleye girmezse, hakem oyunu durdurur ve savunma yapan takım lehine ihlalin olduğu yerden bir endirekt serbest vuruşla oyunu tekrar başlatır.
2-Kalecinin takım arkadaşı oyun kurallarını ihlal ederse:
Top kaleye girerse, gol yapılmış olur.
Top kaleye girmezse, vuruş tekrarlanır.
3-Hem savunma yapan hem de hücum eden takımın birer oyuncusu oyun kurallarını ihlal ederse:
Vuruş tekrarlanır.
HARUN 10. KEZ KURTARDI
Harun Tekin ligde bir rekora imza attı. Trabzon'da Rodallega'nın penaltısını çıkaran Harun, 2014-15 sezonundan beri görev yaptığı ligde 23 penaltının 10'una gole engel oldu. Harun ligde en fazla penaltı kurtaran kaleci durumunda.
KASIMPAŞA'YA VERDİ FENER'E VERMEDİ
Dün golün iptal kararı kadar, penaltının kendisi de tartışma yarattı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Isla'nın elle oynadığına kanaat getirdi. Ancak Uğurlu ikinci yarıda Ben Youssef'in aynı şekilde koluyla topa hamlesinde penaltı kararı vermedi.
Kasımpaşa'nın penaltı kazandığı pozisyonda Isla'nın kolunun kapalı olması dikkat çekti. Ancak VAR da pozisyona penaltı dedi.
2. yarıda Barış'ın vuruşunda Ben Youssef aynı Isla gibi kolu kapalı şekilde topa dokundu. Ama bu kez penaltı verilmedi.
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