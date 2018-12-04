nefesleri kesen maçın en çok ses getiren pozisyonu 7. dakikada yaşandı.'nın topa elle hamlesi sonrasıpenaltı kazandı...incelemesinin ardından penaltıya onay gelince topun başınageçti.yıldızın vuruşunu kalecikurtardı ancak dönen topuağlara yolladı. Hakemuyarısının ardından pozisyonu tekrar izledi ve'un ceza sahasına penaltı öncesi girdiği gerekçesiyle golü iptal etti.karar, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı., "Kalecive her iki takımın oyuncuları da ihlal yapıyor. Penaltı tekrar edilmeliydi" diye konuştu.ise ". Maç tekrar edilmeli. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar" ifadesini kullandı.oturan tartışmalı pozisyon sonrasında gözler'ya çevrildi... Mavi-Beyazlı kulübün maçın tekrarı için'na başvurup başvurmayacağı büyük bir merakla bekleniyor. Kasımpaşa Teknik Direktörükonuyla ilgili olarak "Aldığımız 1 puandan memnunuz." dedi.Top kaleye girerse vuruş tekrarlanır.Top kaleye girmezse, hakem oyunu durdurur ve savunma yapan takım lehine ihlalin olduğu yerden bir endirekt serbest vuruşla oyunu tekrar başlatır.Top kaleye girerse, gol yapılmış olur.Top kaleye girmezse, vuruş tekrarlanır.Vuruş tekrarlanır.

HARUN 10. KEZ KURTARDI

Harun Tekin ligde bir rekora imza attı. Trabzon'da Rodallega'nın penaltısını çıkaran Harun, 2014-15 sezonundan beri görev yaptığı ligde 23 penaltının 10'una gole engel oldu. Harun ligde en fazla penaltı kurtaran kaleci durumunda.



KASIMPAŞA'YA VERDİ FENER'E VERMEDİ

Dün golün iptal kararı kadar, penaltının kendisi de tartışma yarattı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Isla'nın elle oynadığına kanaat getirdi. Ancak Uğurlu ikinci yarıda Ben Youssef'in aynı şekilde koluyla topa hamlesinde penaltı kararı vermedi.







Kasımpaşa'nın penaltı kazandığı pozisyonda Isla'nın kolunun kapalı olması dikkat çekti. Ancak VAR da pozisyona penaltı dedi.







2. yarıda Barış'ın vuruşunda Ben Youssef aynı Isla gibi kolu kapalı şekilde topa dokundu. Ama bu kez penaltı verilmedi.