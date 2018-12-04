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Diagne: Ben tek siz hepiniz

Kasımpaşa’nın süper forveti Diagne, ’de 16 gole ulaştı. Senegalli yıldız, 14 golü olan Fenerbahçe’yi tek başına geçti... Diagne ligdeki birçok takımdan da daha fazla gol kaydetti.

Ben tek siz hepiniz
Kasımpaşa ligde zirveye oynarken yıldız futbolcu Diagne attığı gollerle takımını sırtlıyor. Senegalli futbolcu bu sezon ligde 16 gol kaydederken sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'nin attığı toplam golden 2 fazla gol attı. Sarı-Lacivertliler toplam 14 gol kaydetti. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla alınan Slimani 1 golde kalırken Diagne attığı gollerle birçok golcüyü geride bıraktı. Ligde yer alan takımlardan Bursa, Sivas ve Akhisar takım olarak 16 gol atarken Diagne bu golleri tek başına attı. Ayrıca ekiplerinden Fenerbahçe dışında Göztepe, Alanyaspor, Erzurumspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un toplam gol sayısı Diagne'nin gol sayısına ulaşmadı. Kasımpaşa'da 2 sezondur forma giyen Diagne geçtiğimiz sezon fileleri 12 kez sarsarken bu sezon 14. hafta sonunda 16 gole ulaştı.

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