Devlet katkısı ile desteklenen birikim aracı, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Hadi'nin bugün 20.30'da yapacağı yarışma öncesi ödül olarak da 20 bin TL verileceği bildirildi. Hadi'nin yaptığı paylaşımda, "Damlaya damlaya göl olur diyen hadiciler burada mı? Çünkü bugünün ipucu, birikim yapmayı seven ve yarınını düşünen hadiciler için geliyor. %25 devlet katkısı ile desteklenen, uzun vadeli birikim aracı ne olabilir?" denildi. İşte 3 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (3 ARALIK 2018)

Soru: Yüzde 25 devlet katkısı ile desteklenen uzun vadeli birikim aracı nedir?

Cevap: BİREYSEL EMEKLİLİK (BES)

BİREYSEL EMEKLİLİK HAKKINDA BİLGİLER

Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde size ek bir gelir imkânı elde etmenizi amaçlayarak, çalışma hayatınızda sahip olduğunuz yaşam standardınızı emeklilik döneminizde de sürdürmenizi sağlayan bir tasarruf ve yatırım sistemidir.

Sistem, gönüllü katılım esasına dayanır.

Kamu Sosyal Güvenlik Sistemleri'ne bir alternatif değil, buna ek olarak gelir elde edebileceğiniz tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

Aktif çalışma sürecinde elde edeceğiniz gelirin belirli bir bölümünün değerlendirilmesi ile emeklilik döneminizde toplu birikim veya emeklilik maaşı alabilmenize olanak sağlayan bir sistemdir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yapmış olduğunuz tasarruflar, tercih etmiş olduğunuz emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir ve konusunda uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir.

Bu sistemde elde edeceğiniz birikim, sistemde düzenli olarak yapacağınız tasarruflara ve sistemde kalma sürenize bağlı olarak değişecektir.

Ayrıca 1 Ocak 2013'ten itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan %25'lik Devlet Katkısı uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren yapacağınız her 100 TL birikim için Devlet bir alt hesabınıza 25 TL yatıracaktır.