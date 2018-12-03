Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmada önemli istatistikler dikkat çekiyor. Bu sezon gol yollarında oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyan Fenerbahçe(12 gol), Kasımpaşa'nın santrforu 14 golün sahibi Mbaye Diagne'!nin gerisinde kaldı. Fenerbahçe, taraftarı önünde rakibini yenerek üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler kimler? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç bugün saat 20.00'de başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da olacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak. Var hakemi ise Fırat Aydınus.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel Sarı, Youssef, Özgür Çek, Josue Sa, Pavelka, Tarkan Serbet, Trezeguet, Eduok, Mbaye Diagne

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, bugün saat 17.00'den müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 31. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde bugün 31. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 30 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 73 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-2, deplasmanda da 4-1'lik skorlarla kazandı.

KASIMPAŞA 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 11 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 11 maçtan 10'unu yitirdi, birinde berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 30 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

KASIMPAŞA, 14 MAÇTA GOL ATAMADI

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 30 maçın 14'ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 16 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

DİAGNE'NİN GERİSİNDE KALDI

Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyuyor.

Geride kalan 13 haftada sadece 12 gol atabilen Fenerbahçe, bugün karşılaşacağı Kasımpaşa'nın santrforu 14 golün sahibi Mbaye Diagne'nin gerisinde kaldı.

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 20 resmi maçın hiçbirinde 2'nin üzerinde gol atamamasıyla da dikkati çekti.

3 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde üçer sarı kart gören İslam Slimani, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

KADRODA 3 EKSİK

Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı ekipte sarı kart cezası sona eren Loret Sadiku ile sakatlıklarını atlatan Olivier Veigneau ile Fode Koita ise teknik direktör Mustafa Denizli'nin görev vermesi halinde takımdaki yerlerini alacak.

MUSTAFA DENİZLİ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olacak.

Deneyimli teknik adam, 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'yi 4 sezonluk aranın ardından lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Öte yandan, lacivert-beyazlı futbolcu Özgür Çek de bugünkü maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.