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  • 03.12.2018 15:14

'dan 'ye müjdeli haber

, Kulüp Lisans ve Lisans Sertifikası’nı aldı.

UEFAdan Fenerbahçeye müjdeli haber

, Kulüp Lisans ve Lisans Sertifikası'nı aldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, 2018-2019 Sezonu için, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası'nı aldı.

Üzerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın imzalarının bulunduğu 2018-2019 Sezonu UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası, TFF Genel Sekreterliği'nin ilgili yazısıyla birlikte Kulübümüze gönderildi. Yazıda, "Kulüp Lisans Kurulu Kararı neticesinde, Kulübünüz UEFA Kulüp Lisansı almaya hak kazanmıştır. Çalışmalarından dolayı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Sorumlunuz başta olmak üzere tüm çalışanlarınızı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ibarelerine yer verildi.

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