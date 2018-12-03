Fenerbahçe-Kasımpaşa | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası kapanış maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin olduğu haftada iki takımın Kadıköy'deki karşılaşması zorlu bir sınava sahne olacak. Ligin 2. sırasında bulunan Kasımpaşa'nın 12 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.



Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti, 1 beraberliği 4'te mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 73 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-2, deplasmanda da 4-1'lik skorlarla kazandı.. Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla hüsrana uğrayan Fenerbahçe, 13 puanla 15. sırada bulunuyor.





11'LER BELLİ OLDU!



Fenerbahçe: Harun, İsla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani



Kasımpaşa'nın: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Popov, Pavelka, Sadiku, Tarkan, Trezeguet, Eduok, Diagne





FENERBAHÇE'DE 5 İSİM YOK!

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira ile sakatlıkları bulunan Alper Potuk, Andre Ayew ile Tolga Ciğerci bu maçta görev alamayacak.

DİAGNE'NİN GERİSİNDE KALDI

Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyuyor. Geride kalan 13 haftada sadece 12 gol atabilen Fenerbahçe, yarın karşılaşacağı Kasımpaşa'nın santrforu 14 golün sahibi Mbaye Diagne'nin gerisinde kaldı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 20 resmi maçın hiçbirinde 2'nin üzerinde gol atamamasıyla da dikkati çekti.

3 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde üçer sarı kart gören İslam Slimani, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 11 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 11 maçtan 10'unu yitirdi, birinde berabere kaldı.





EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 30 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

KASIMPAŞA, 14 MAÇTA GOL ATAMADI

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 30 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 16 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.