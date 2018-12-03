Beşiktaş'ta yüzler yeniden gülüyor... Siyah-Beyazlı takım 3 günde oynadığı 2 kritik virajdan zaferle dönerek hem Avrupa hem de lige tutunmayı başardı. Hafta içinde Sarpsborg'u 2-0'lık yenilgiden 3-2'lik skorla geçen Kartal dün de kendisi için hayati derecede önem taşıyan maçta Galatasaray'ı 1-0 yenmeyi başardı.
HAYATİ MAÇTAN GALİP AYRILDI
Galatasaray'a yenilmesi durumunda zirvede ağır bir yara alacak olan Beşiktaş belki de şampiyonluk defterini erken kapatacaktı. Ancak Kartal zorlu maçı 1-0 galip bitirerek Avrupa'dan sonra lige de sarıldı.
BAŞAKŞEHİR'LE FARK 6'YA İNDİ
Başakşehir'in yenildiği haftada Galatasaray'ı devirerek liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirmeyi başaran Beşiktaş, uzun süredir gerisinde olduğu G.Saray'ı da bu galibiyetle averajla da olsa geçmeyi başardı.
LİGDE ARKA ARKAYA 2. GALİBİYET
Kartal böylece 3 günde 2 zafer kazanarak moral buldu. Bir süredir hem ligde hem de Avrupa'da sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar bu galibiyetle Ankaragücü maçının ardından ligde arka arkaya 2. kez galip geldi.
MAÇ SONUNDA ŞENOL GÜNEŞ TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Beşiktaşlı futbolcular karşılaşmadan sonra büyük bir sevinç yaşadı. Teknik Direktör Şenol Güneş taraftara üçlü çektirdi. Bu arada Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de derbi maçlarda etkili performansını sürdürdü. Güneş döneminde 14 derbi maça çıkan Beşiktaş 7. galibiyetine ulaşırken 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
- Spor
- 03.12.2018
- Gazete
Beşiktaş, Sarpsborg’un ardından G.Saray’ı da yenmeyi başardı
Kartal 3 günde 2 kritik virajı kazasız geçti. Norveç’ten zaferle döndü. Ardından derbiyi kazandı. Böylece Başakşehir’le fark 6’ya inerken G.Saray’ı averajla geride bıraktı.
Beşiktaş'ta yüzler yeniden gülüyor... Siyah-Beyazlı takım 3 günde oynadığı 2 kritik virajdan zaferle dönerek hem Avrupa hem de lige tutunmayı başardı. Hafta içinde Sarpsborg'u 2-0'lık yenilgiden 3-2'lik skorla geçen Kartal dün de kendisi için hayati derecede önem taşıyan maçta Galatasaray'ı 1-0 yenmeyi başardı.
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