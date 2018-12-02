Bugünkü
Takvim

,'in yıldızı için düğmeye bastı

Devre arası forvet almayı hedefleyen yönetim, ’de 11’deki yerini kaybeden ’a kanca attı. , Akhisar’ın golcüsü Seleznyov’la ilgilenen Başakşehir’e Adebayor için teklif yapmaya hazırlanıyor.



Ligin 2. yarısında kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, sürpriz bir girişime imza attı. Başakşehir'in Bajic'in arkasına santrfor transfer etmek istediğini öğrenen Sarı- Lacivertli yönetim, Adebayor için nabız yokladı. Fenerbahçe yönetimi Togolu santrfor için anlaşma sağlarsa imzalar devre arasında atılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe,Başakşehir'in Togolu yıldızı Adebayor için düğmeye bastı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar