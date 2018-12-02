Ligin 2. yarısında kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, sürpriz bir girişime imza attı. Başakşehir'in Bajic'in arkasına santrfor transfer etmek istediğini öğrenen Sarı- Lacivertli yönetim, Adebayor için nabız yokladı. Fenerbahçe yönetimi Togolu santrfor için anlaşma sağlarsa imzalar devre arasında atılacak.
- Spor
- 02.12.2018
- Gazete
Fenerbahçe,Başakşehir'in Togolu yıldızı Adebayor için düğmeye bastı
Devre arası forvet almayı hedefleyen yönetim, Başakşehir’de 11’deki yerini kaybeden Adebayor’a kanca attı. Fenerbahçe, Akhisar’ın golcüsü Seleznyov’la ilgilenen Başakşehir’e Adebayor için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Ligin 2. yarısında kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, sürpriz bir girişime imza attı. Başakşehir'in Bajic'in arkasına santrfor transfer etmek istediğini öğrenen Sarı- Lacivertli yönetim, Adebayor için nabız yokladı. Fenerbahçe yönetimi Togolu santrfor için anlaşma sağlarsa imzalar devre arasında atılacak.
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