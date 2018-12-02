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’ın 7 sayısı yenilgiyi önleyemedi

Cedi Osman’ın 7 sayısı yenilgiyi önleyemedi
NBA'de Boston Celtics, Cedi Osman'ın formasını giydiği 128-95 yendi. Rakibine 128-95 yenilen Cavaliers, üst üste üçüncü, bu sezon 17. mağlubiyetini aldı.Karşılaşmada 34 dakika süre alan , 7 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. Thompson 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

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