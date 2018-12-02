NBA'de Boston Celtics, Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 128-95 yendi. Rakibine 128-95 yenilen Cavaliers, üst üste üçüncü, bu sezon 17. mağlubiyetini aldı.Karşılaşmada 34 dakika süre alan Cedi Osman, 7 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. Thompson 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
- Spor
- 02.12.2018
- Gazete
Cedi Osman’ın 7 sayısı yenilgiyi önleyemedi
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