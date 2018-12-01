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  • 01.12.2018 21:44
  • Son Güncelleme: 01.12.2018 21:52

geceye damga vurdu! ü attı göz yaşlarını tutamadı

, karşılaşmasında perdesini açan isim oldu. Geceye damga vuran Ekuban, hafta arasında annesini kaybetmişti. forvet, attığı gol sonrası göz yaşlarını tutamadı. İşte Trabzonspor'un Ganalı forveti Ekuban'ın maç sonu yaptığı açıklamalar...



Trabzonspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yendi; üst üste 2. maçını da kazandı. Fenerbahçe galibiyetini anlamlandırmak için mutlak kazanmak zorundaki Bordo Mavililer'in ilk sayısı 83. dakikada Ekuban'dan geldi. Oyuna girer girmez Jose Sosa'nın kullandığı serbest vuruşu kafayla ağlarla buluşturan Ganalı forvet, takımını 1-0 öne geçirdi. 4 gün önce annesini kaybetmesine karşın; sahadaki yerini alan Ekuban, gol sonrası gözyaşlarını tutamadı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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