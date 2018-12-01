



Trabzonspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yendi; üst üste 2. maçını da kazandı. Fenerbahçe galibiyetini anlamlandırmak için mutlak kazanmak zorundaki Bordo Mavililer'in ilk sayısı 83. dakikada Ekuban'dan geldi. Oyuna girer girmez Jose Sosa'nın kullandığı serbest vuruşu kafayla ağlarla buluşturan Ganalı forvet, takımını 1-0 öne geçirdi. 4 gün önce annesini kaybetmesine karşın; sahadaki yerini alan Ekuban, gol sonrası gözyaşlarını tutamadı.