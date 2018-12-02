Antalyaspor’dan tek kurşun

SÜper Lig'de üst sıraları zorlayan Antalyaspor, Göztepe'yi 1-0 yenerek 2 hafta sonra galibiyetle tanışmayı başardı. Maça hızlı başlayan Antalyaspor, 20. dakikada Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla sona erdi.
2.YARI GOL SESİ ÇIKMADI
Maçın 2. yarısında Göztepe riske girerek daha atak bir futbol sergilemesine rağmen sonuç değişmedi. Mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.
2.YARI GOL SESİ ÇIKMADI
Maçın 2. yarısında Göztepe riske girerek daha atak bir futbol sergilemesine rağmen sonuç değişmedi. Mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.
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