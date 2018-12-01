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Trabzon’da zirve hesabı

galibiyetiyle moral bulan Trabzon, ’yi de yenerek zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

Trabzon’da zirve hesabı
Geçtiğimiz Ligi'in hafta Fenerbahçe'yi mağlup ederek yeniden ligdeki yarışa ortak olan Trabzonspor, bugün Kayseri ile deplasmanda oynayacağı maçtan da galibiyetle dönerek zirveye yaklaşmanın hesabını yapıyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın oyuncularıyla yaptığı toplantıda "spor'u yenersek önümüz açılır ve zirvede iddialı konuma geliriz" dedi.

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