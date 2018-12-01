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  • 01.12.2018 13:32
  • Son Güncelleme: 01.12.2018 13:34

'den flaş Erwin Koeman açıklaması

Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada Erwin Koeman'ın basınına verdiği röportaj hakkında bilgilendirme yayınladı. Açıklamada, Koeman'ın "Fenerbahçe’de 2019 yılını göremem" sözleri yalanlandı.

Fenerbahçeden flaş Koeman açıklaması
, resmi sitesinden yaptığı açıklamada takım antrenörü Erwin Koeman'ın basınına verdiği röportaj hakkında bir bilgilendirme yayınladı.

Fenerbaçe kulübünden yapılan işte o açıklama;

"Bugün ve dün tarihli bazı basın yayın organlarında çıkan ve Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine dayandırlan haberde Antrenörümüz Erwin Koeman'ın Fenerbahçe'de 2019 yılını göremem dediği belirtilmiştir.

Antrenörümüz Erwin Koeman'ın hiçbir gazeteye bu yönde bir beyanatı olmamıştır. De Telegraaf gazetesi internet sitesinde dün ilgili haber içeriğinde düzeltme yapılmasına rağmen bugün haberin aynı içerik ile halen kamuoyuna sunulduğu görülmektedir. Konuyu kamuoyunun dikkatine sunarız."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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