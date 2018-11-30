Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 20.30'da takipçileriyle bulaşacak Hadi'nin ödülü 30 bin TL olacak. Hadi ipucu sorusu olarak yapılan paylaşımda, "İngiltere, Portekiz ve Brezilya gibi ülkeler dünya futboluna yön veren ve çok yetenekli futbolcular yetiştiren ülkelerdir. Bugünkü ipucumuz, bu ülkelerin birinden geliyor. Cristiano Ronaldo, Pepe ve Quaresma ilk 11'deyse, hangi ülkenin milli takımının maçını izlediğimizi bilen var mı?" denildi. İşte 30 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (30 KASIM 2018)

Soru: Ronaldo, Pepe ve Quaresma hangi milli takımda oynuyor?

Cevap: PORTEKİZ

RONALDO KİMDİR?

Tam adı "Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro" olan ünlü futbolcu 5 Şubat 1985 Portekiz doğumludur.İsmi, babasının Ronald Reagan'a olan hayranlığından gelmektedir. Forvet ve kanat pozisyonlarında görev alabilen Portekizli futbolcu, La Liga ekiplerinden Real Madrid'de 7 numaralı formayı giymektedir.

Amatör futbol hayatını Andorinha, CD Nacional ve son olarak profesyonel futbol hayatının başlangıcı olacağı Sporting Lizbon'da oynayarak sürdüren Ronaldo, 17 yaş altı Portekiz milli takımında dikkat çekmiştir. Sporting Lizbon'da oldukça başarılı bir sezon geçiren yıldız futbolcu genç yaşında Manchester United'a transfer olmuştur.

Manchester United'a transfer olduktan sonra 196 maçta 84 gol kaydeden Ronaldo'nun dikkat çeken yönü attığı gollerden ziyade tekniği ve oyuna sağladığı gözle görülür katkı olmuştur. 2009 yılına kadar İngilterede gösterdiği performans ile Real Madrid'in dikkatini çekmiş ve sezon sonunda 94 milyon Euro'ya transfer edilmesiyle sonuçlanmıştır.

2009 yılından bu yana Real Madrid formasını terleten Cristiano Ronaldo'nun maç başına gol ortalaması 1.12 şeklinde tablolara yansımıştır.