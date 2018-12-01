Steaua Bükreş'li kanat oyuncusu Dennis Man, sarı-lacivertli kulübe transfer olmak istediğini söyledi. Güçlü sol ayağıyla dikkat çeken ve sağ açıkta görev yapan Man, Premier Lig devi Manchester United'ın kapısından dönmüştü. Steaua Başkanı Gigi Becali'nin "3 milyon euroya olmaz 30'a bırakırım" dediği 20 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe gibi bir hedefe ihtiyacım var" ifadesini kullandı.





FABREGAS'TAN UMUT VEREN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği İspanyol yıldız Cesc Fabregas, geleceğiyle ilgili heyecan verici açıklamalar yaparak, "Sezon sonuna kadar Chelsea'de kalacak mıyım? Evet. Ancak sözleşmem bitiyor ve Ocak ayında benimle ilgilenen bir takımla anlaşma sağlayabilirim" dedi.

Tecrübeli yıldız buna rağmen ara transfer döneminde ayrılmayı düşünmediğini söyleyerek, "Sezon sonuna kadar Chelsea'de kalacak mıyım? Muhtemelen evet. Hakkımda haberler çıkıyor. Milan'la görüştüğüm yazılıyor ancak bu kulüpten kimseyle bir temasım olmadı" ifadelerini kullandı.

Fabregas, ardından kendisiyle ilgilenen kulüpleri heyecanlandıracak bir açıklama yaparak "Muhtemelen hakkımda bu kadar çok transfer iddiasının çıkma nedeni, sezon sonunda Chelsea ile sözleşmemin bitecek olması. Ocak ayından itibaren benimle ilgilenen bir takımla anlaşma sağlayabilirim. Muhtemelen bu durum, birçok kulübün ilgisini çekecektir" diye konuştu.

GABİGOL BEKLENTİSİ

1 Ocak'ta Santos'la kiralık sözleşmesi bitecek olan 'Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa'yı Inter yeniden kiralık olarak göndermeye karar verdi. Fenerbahçe yönetimi Brezilyalı yıldız için şartları zorlayacak. mevkinde fazla oyuncusu nedeniyle Gabigol'ü yeniden kiralamaya karar verdi. Bunun üzerine F.Bahçe harekete geçti. F.Bahçe yönetimi satın alma opsiyonunu da alarak Gabigol'ü kiralık olarak ocak ayında kadrosuna katmayı hedefliyor. Menajeri ile ilk temasın kurulduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro civarında olan Gabigol için Fenerbahçe'nin opsiyon fiyatını 6 milyon Euro civarına çekmeye çalışacağı öğrenildi. 22 yaşındaki Gabigol 4 kez Brezilya forması giydi.

EMENİKE İDDİASI

Ortadan kaybolan Emmanuel Emenike'nin Fenerbahçe'ye geri dönebileceği iddia edildi. Nijerya basınında yer alan haberde şu anda takımı olmayan Emenike'nin Türkiye'de futbol oynayabileceği iddia edildi.

ERSUN YANAL SESLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda konuk ettiği Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'le 0-0 berabere kalarak bitime bir maça kala üst tura çıkmayı garantiledi. Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonunda eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Ersun Yanal tezahüratları için "Futbolda birçok sefer olmuş durumlar. Benim için soruyorsanız, ben umursamıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ali Koç önümüzdeki hafta Ersun Yanal'la ilgili açıklama yapacağını söyeldi.