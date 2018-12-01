Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Liderlik yarışında Başakşehir'in 5 puan gerisinde 2. sırada bulunan Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig2in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. İki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Fenerbahçe bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak isteyecek. Kasımpaşa ise zirve yarışından kopmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı. Fenerbahçe ile Kasımpaşa mücadelesi heyecanla bekleniyor. Diagne'li Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynanan mücadelede forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı ifade edildi.

Diğer futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı, çift kale maçlarla sonlandırdıkları aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

KASIMPAŞA, FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, vücut tekniği ile yapılan ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Top kazanma ve dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idmanın, yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden ve Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı'nın katılmadığı ifade edildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanın ardından Fenerbahçe mücadelesi için tesislerde kampa girecek.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ FUTBOLCUSU BENİM"

Kasımpaşa'nın Senegalli santrforu Mbaye Diagne, şu an Türkiye'nin en iyi futbolcusu olduğunu ifade etti.

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken 27 yaşındaki Diagne, Spor Toto Süper Lig'in ilk 13 haftalık diliminde 14 kez fileleri havalandırarak en çok gol atan oyuncular sıralamasında açık ara zirvede yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekibin ilk 13 maç sonunda ligde 25 puanla ikinci sırada yer almasında başrolü oynayan Diagne, Fenerbahçe maçı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de geride kalan bölümde sergilediği performansı değerlendiren Diagne, "Böyle bir performans göstermeyi bekliyordum. Bunun için oldukça mutluyum. Attığım goller sadece benim değil takım arkadaşlarımın da gösterdiği başarı sayesinde geldi. Bu performans benim için sürpriz olmadı. Şu an Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim." ifadelerini kullandı.

Bu formunu sürdürerek daha fazla gol atmayı hedeflediğini aktaran Senegalli milli oyuncu, "Spor Toto Süper Lig'in gol kralı olmak istiyorum. Bu şekilde devam edersem 30 ve üzerinde gol atabileceğimi düşünüyorum. Asıl hedefim bu ama takım olarak da başarılı olmalıyız. Önemli olan taraf bu." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İSTİYORUZ"

Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede 3 puan kazanmak istediklerini kaydetti.

Fenerbahçe maçına gayet iyi hazırlandıklarını vurgulayan Diagne, "Elimizden gelenin en iyisini yaparak Fenerbahçe maçından galibiyet çıkarmaya çalışacağız. Benim gol atmam çok da önemli değil. Asıl önemli olan şey takım olarak ihtiyacımız olan 3 puanı kazanmak. Bunu başarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"GOL SEVİNCİNDE KİN KONG'U TAKLİT ETTİM"

Mbaye Diagne, lacivert-beyazlı takımın ligin 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği mücadelede attığı ikinci golün ardından maske takarak yaptığı sevinçle "King Kong" karakterini taklit ettiğini aktardı.

Gol sevincinde taktığı maskeyi maçtan önce sosyal medya hesabından da paylaşan Diagne, "Gol sevincini önceden planlamıştım, oldukça sevdiğim King Kong karakterini taklit ettim. King Kong, hayvanlar alemini yöneten ve oradaki krallığı sürdüren kişi. Ben de sahayı yönettiğimi göstermek için böyle bir sevinç gösterisinde bulundum." şeklinde konuştu.

Diagne, Fenerbahçe karşılaşmasında fileleri sarsması halinde farklı bir gol sevincinde bulunup bulunmayacağı sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bunu şimdi paylaşmayayım ki sürprizi kaçmasın. Hazırlık yapıp yapmadığımı söylemeyeceğim. Ama şunu ifade edebilirim ki King Kong sevincini tekrar yapmayacağım. Çünkü bu davranışı sergilersem hakemler yine kart gösterirler. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum, herkese bir sürpriz olsun. Gol atarsam herkes ne yapacağımı görecek."

FENERBAHÇE MAÇINDA DEĞİŞİK DUYGULAR İÇİNDE OLACAĞIM

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları maça ilişkin, "Fenerbahçe maçında değişik duygular içinde olacağım bir statta, çok değerli bir rakibe karşı oynayacağız." dedi.

Denizli, Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı maçları değerlendirerek başlayan deneyimli teknik adam, "Ülke olarak son derece mutlu bir perşembe geçirdik. Fenerbahçe bir üst tura çıktı. Beşiktaş ise harika bir geri dönüş yaptı. Bana göre Beşiktaş da gruptan çıkmayı garantiledi. Bu, ülkemiz ve söz konusu camialar adına mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

2000-2001 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıdığı Fenerbahçe ile yapacakları maç hakkında da değerlendirmede bulunan Denizli, "Fenerbahçe maçında değişik duygular içinde olacağım bir statta, çok değerli bir rakibe karşı oynayacağız. 90 dakikalık bir rekabet olacak. Bu yarışın içinde olan tüm camialarda görev yapmanın onurunu yaşamış biri olarak bu takımlarla rakip olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında yorgunluk yaşayıp yaşamayacağı şeklindeki bir soruya Mustafa Denizli, "Süreç olarak etkilemez. Belki Beşiktaş bulunduğu ülke şartları itibarıyla biraz zorlanır ama Fenerbahçe için böyle bir şey söz konusu değil. Bunu hiçbir takım taşımaz." cevabını verdi.

Lacivert-beyazlı futbol takımının oynadığı futboldan son derece mutlu olduğunu aktaran Denizli, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha fazla topa sahip olmadığımız ve çok pozisyon ürettiğimiz için mutluyum. Bu yarışın içinde bulunduğumuz için mutluyum. Sezon sonuna kadar bu bölgeden kopmak istemiyoruz. İlk hedefimiz düşündüğümüz futbolu oynamak. Bizi izleyenler futbol adına herhangi keyifsizlik yaşayamaz. Tabii ki alacağımız sonuç da önemli. Detaylarda değişiklik olabilir ama oyun felsefemizde bir değişiklik olmayacak. Üretkenlik açısında Avrupa'nın diğer liglerinde yer alan kulüplere kıyasla ilk 5'te yer almamız ise mutluluk verici."

Lacivert-beyazlı futbolcuların ortaya koyduğu performansın kendisini mutlu ettiğini aktaran Denizli, "Artılarımız eksiklerimizden daha fazla. Önemli olan eksikleri daha asgariye indirmek. Bizim maçımızdan önce rakiplerimiz Medipol Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin maçları var. Bu konumumuzu önümüzdeki haftaya da taşımak istiyoruz. Büyük efor sarf ederek buradaki tüm imkanlara en iyi şekilde karşılık vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kasımpaşa camiasında görev yapan futbolcular ve çalışanların rakiplerine göre daha şanslı olduğunu savunan Denizli, "Bu çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Taraftar sayımızı mutlaka arttıracağız. İnançlarını pekiştirmeye gayret edeceğiz. İlk hedefimiz Avrupa. Hangi kulvar olacağını şu an bilemem. Kasımpaşa bunu yapacak güçte. Zaman zaman yalpalarız ama düşmediğimiz sürece bu yarışın içinde oluruz." açıklamasında bulundu.

"İKİSİ DE ÜZÜLMEZSE ÜÇÜMÜZ SEVİNİRİZ"

Mustafa Denizli, 2 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta yapılacak derbi maça ilişkin şunları kaydetti:

"Beşiktaş-Galatasaray maçları, keyifli geçen derbiler. İki takım da şu an bizlerle aynı potanın içinde. Bu camialarda görev yapan biri olarak bu derbiden önce keyif almak istiyorum. İki büyük takım ve değerli hocanın ekipleri nefis bir futbol ortaya koysunlar. İki takım da üzülmesin. İkisi de üzülmezse üçümüz seviniriz."

"DEVRE ARASINDA TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Mustafa Denizli, ara transfer döneminde kadroya takviye yapacaklarını belirtti.

Takımda alternatifi olmayan mevkiler olduğunu aktaran Denizli, "Transfer yapma düşüncemiz var. Bu takıma uzun yıllar hizmet edebilecek, sportif, finansal ve teknik açıdan oyuncular bakıyoruz. Ben rapor hazırlamaktayım. Dünyadaki bütün ligleri takip ediyorum. Rapor alıyorum. Devre arasında takviye yapacağız. Çok sayıda transfere ihtiyacımız yok. Gerekli gördüğümüz birkaç bölgeye ihtiyacımız var. Transferler, bize katkı sağlayacak, varlığından kuşku duymayacağımız isimlerden oluşacak. Bu transferleri yapmak, bu kadronun devamlılığını sekteye uğratmak demek değildir. Ben bu kadroyla da bu yarışın içinde olurum. Ama bazı oyuncuların eksikliğinde alternatiflerine ihtiyacımız var. " değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soruya Denizli, "Kolay kolay şekillenmez ama bu sezon geçen sezon gibi olacağını zannetmiyorum. Geçen sezon 4 farklı ekip vardı ve küçük puan farklarıyla sıralama belirlendi. Son 2-3 haftaya kadar çok çekişme vardı. Bu sezon o tablo daha az sayıda takımla devam eder. Ligde tablo muhtemelen 28-29. haftalarda netleşebilir." yanıtını verdi.

Basın toplantısında söz alan Kasımpaşa Kulübü Doktoru Cem Ergenç, sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı'nın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceğini söyledi.

Sakat oyuncuların takımın performansına etki ettiğini kaydeden Ergenç, "Sezon başında ameliyat olan Khalili bu hafta yok. Hazırlık maçında ayak tarak kemiğinde kırık olan İlhan Depe ve tendon sakatlığı bulunan İlhan Depe'den de faydalanamıyoruz. Özgür Çek de takımla çalışmaya başladı. Koita, 3 gün önce takımlara idmanlara başladı. Veigneau hafta başından beri takımla çalışıyor. Maç gününe kadar başka sakatlık yaşanmamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.