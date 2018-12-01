Efes doludizgin

Anadolu Efes gümbür gümbür... Lacivert- Beyazlılar, THY Euroleague'in 10. hafta maçında sahasında İspanya'nın Baskonia takımını 96-85 mağlup etti. Efes böylelikle 10. haftada 8. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü. Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 25-17 önde kapadı. Baskonia oyunu 2. çeyrekte dengelese de devre 44-42 Efes lehine bitti. İstanbul ekibi 3. çeyreği 75-67 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 11 sayı farkla galip bitirmeyi başardı.
- Spor
- 01.12.2018
- Gazete
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