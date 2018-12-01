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Efes doludizgin

Lacivert-Beyazlılar, Euroleague’in 10. haftasında ’yı 11 sayı farkla geçti. Efes böylelikle 8’inci galibiyetini elde etti.

Efes doludizgin
Anadolu Efes gümbür gümbür... Lacivert- Beyazlılar, Euroleague'in 10. hafta maçında sahasında 'nın Baskonia takımını 96-85 mağlup etti. Efes böylelikle 10. haftada 8. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü. Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 25-17 önde kapadı. oyunu 2. çeyrekte dengelese de devre 44-42 Efes lehine bitti. ekibi 3. çeyreği 75-67 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 11 sayı farkla galip bitirmeyi başardı.

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