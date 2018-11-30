F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Dinamo Zagreb ile evinde golsüz berabere kaldı. 9. dakikada Stojanovic'in şutu Gavranovic'e çarpıp yön değiştirdi. Kaleci Harun topu zorlukla çıkardı. 42'de Hasan Ali ortasını yaptı, kale alanı içinde gerilerden gelen Barış'tan önce savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
- Spor
- 30.11.2018
- Gazete
Fenerbahçe ligde yaralı Avrupa’da havalı!
F.Bahçe, Dinamo Zagreb ile golsüz berabere kaldı.. . Trnava, Anderlecht ile yenişemeyince Kanarya adını bir üst tura yazdırdı. Ligde üzdüğü taraftarının gönlünü aldı.
F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Dinamo Zagreb ile evinde golsüz berabere kaldı. 9. dakikada Stojanovic'in şutu Gavranovic'e çarpıp yön değiştirdi. Kaleci Harun topu zorlukla çıkardı. 42'de Hasan Ali ortasını yaptı, kale alanı içinde gerilerden gelen Barış'tan önce savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
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