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  • 29.11.2018 12:24

Spor yazarları Lokomotiv Moskova - maçını yazdı

, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenildi. Spor yazarları Galatasaray'ın aldığı mağlubiyeti değerlendirdi.

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Türk Telekom'da Lokomotiv'e 3 gol atarken yaratıcı kimliği güçlü olan Emre Akbaba'nın katkısı çok fazlaydı. Emre sadece oynayan değil oynatan, pozisyon üreten atan ve attıran bir oyuncu.
Emre'nin yokluğunu Galatasaray, Belhanda-Feghouli ikilisiyle maalesef dolduramadı. Oyunun ilk yarısında savunma güvenliğini mükemmel uygulayan Galatasaraylı oyuncular Lokomotiv kalesine etkili ataklar yaptı. Ancak final paslarında nokta tercihler olmayınca gol gelmedi.

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