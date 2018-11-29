Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta maçında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Kadıköy'de Avrupa kupalarında çıktığı son 15 maçta bir kez yenilen Fenerbahçe, evinde Dinamo Zagreb'i yenerek moral bulmak istiyor. Bu karşılaşma ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 113. karşılaşmasına çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Dev mücadle ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçının detayları...

FENERBAHÇE - DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb bugün saat 20.55'te başlayacak. Karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı en çok aranılanlar arasında. Fakat resmi olarak karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı açıklanmadı. Karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 227. KEZ SAHADA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta maçında bugün Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk edecek Fenerbahçe, uluslararası arenada 227. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 226 karşılaşmada 83 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 58 30 16 12 80 55 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 226 83 47 96 282 334

"KUPA 2"DE 112 MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 112 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 26 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 152 kez havalandırırken, kalesindeki 146 gole engel olamadı.

LİGDEN SONRA MORAL ARIYOR

Süper Lig'de Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyet ile yara alan Fenerbahçe, Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında moral arayacak. Sahasında karşılaşacağı Hırvat temsilcisine ilk maçta 4-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de 3 puan alarak D grubundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA KADIKÖY PERFORMANSINA GÜVENİYOR

UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında bugün Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 15 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 yıldır Ülker Stadı'nda çıktığı 15 Avrupa kupası mücadelesinde 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United, Zorya, Spartak Trnava ve Anderlecht'i mağlup etti.

Celtic, Krasnodar, Sturm Graz ve Benfica'yla berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 mağlup oldu.

Söz konusu son 15 maçta kalesinde 8 gol gören sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

GRUPLARDA KAdıkÖY'DEKİ SON 5 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında sahasında çıktığı son 5 karşılaşmayı da kazandı.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda "Kupa 2"de grup aşamasında Feyenoord, Manchester United ve Zorya'yı eli boş gönderdi. Bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden sarı-lacivertliler, Spartak Trnava ile Anderlecht'i 2-0 yendi.

Fenerbahçe, bu 5 maçın 4'ünü ise gol yemeden kazanarak savunmasıyla da ön plana çıktı.

İÇ SAHADA 112 MAÇTA 56 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 112 maçta 56 galibiyet elde etti.

İç sahadaki ilk Avrupa kupası maçında 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 112 karşılaşmanın 24'ünde berabere kaldı, 32'sinde de yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 121 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı maçlar ve aldığı sonuçların tablosu şöyle: