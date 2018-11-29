Bein Sports yayın akışı: 29 Kasım Perşembe Bein Sports 1, Haber yayın akışı (UEFA Avrupa Ligi)

BeIN Sports yayın akışında bugün neler var? Fenerbahçe, Akhisarspor ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları bugün oynanacak. Karşılaşmayı seyretmek isteyen vatandaşlar, maçların hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Bizde sizler için beIN Sports yayın akışı bilgilerini derledik. İşte 29 Kasım Perşembe beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber yayın akışı...

BeIN Sports'un resmi internet sitesi üzerinde yayın akışı bilgileri henüz girilmemiş görülüyor. Bugünün yayın akışı bilgileri girildiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Yayın hayatına geçtiğimiz aylarda başlayan Bein Sports'un Haber kanalı, içerisinde birçok programı barındırıyor. Maç sonrası kritikler, Süper Lig ve Avrupa Futbolundan özetlerin yer aldığı kanalda, zaman zaman maç yayınları da ekrana geliyor. İşte, henüz uydusuna eklemeyenler için Bein Sports Haber frekans bilgileri;

Uydu: Türksat 4A - Frekans: 12379 - Symbol Oranı: 30000 - FEC: 3/3 - Polarizasyon: Horizontol (Yatay)