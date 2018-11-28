Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. Devler Ligi'in 5. hafta maçları 27 Kasım'da başladı. Bugün oynanacak karşılaşmalar ile son haftaya adım atılacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu nasıl? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

A GRUBU

OM G B M AG YG AV P Borussia Dortmund 4 3 0 1 8 2 6 9 Club Atlético de Madrid 4 3 0 1 7 6 1 9 Club Brugge 4 1 1 2 6 5 1 4 AS Monaco FC 4 0 1 3 2 10 -8 1

B GRUBU

OM G B M AG YG AV P FC Barcelona 4 3 1 0 11 3 8 10 FC Internazionale Milano 4 2 1 1 5 5 0 7 Tottenham Hotspur FC 4 1 1 2 7 9 -2 4 PSV Eindhoven 4 0 1 3 4 10 -6 1

C GRUBU

OM G B M AG YG AV P Liverpool FC 4 2 0 2 7 5 2 6 SSC Napoli 4 1 3 0 4 3 1 6 Paris Saint-Germain 4 1 2 1 11 7 4 5 FK Crvena zvezda 4 1 1 2 3 10 -7 4

D GRUBU

OM G B M AG YG AV P FC Porto 4 3 1 0 9 3 6 10 FC Schalke 04 4 2 2 0 4 1 3 8 Galatasaray AŞ 4 1 1 2 3 3 0 4 FC Lokomotiv Moskva 4 0 0 4 2 11 -9 0

E GRUBU

FC Bayern München 5 4 1 0 12 2 10 13 AFC Ajax 5 3 2 0 8 2 6 11 SL Benfica 5 1 1 3 5 11 -6 4 AEK Athens FC 5 0 0 5 2 12 -10 0

F GRUBU

OM G B M AG YG AV P Manchester City FC 5 3 1 1 14 5 9 10 Olympique Lyonnais 5 1 4 0 11 10 1 7 FC Shakhtar Donetsk 5 1 2 2 7 15 -8 5 TSG 1899 Hoffenheim 5 0 3 2 10 12 -2 3

G GRUBU

OM G B M AG YG AV P Real Madrid CF 5 4 0 1 12 2 10 12 AS Roma 5 3 0 2 10 6 4 9 FC Viktoria Plzeň 5 1 1 3 5 15 -10 4 PFC CSKA Moskva 5 1 1 3 5 9 -4 4

H GRUBU

OM G B M AG YG AV P Juventus 5 4 0 1 8 2 6 12 Manchester United FC 5 3 1 1 6 2 4 10 Valencia CF 5 1 2 2 4 5 -1 5 BSC Young Boys 5 0 1 4 2 11 -9 1

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI (5. HAFTA)

27 KASIM SALI

AEK - Ajax: 0 - 2

Roma - Real Madrid: 0 - 2

Juventus - Valencia: 1 - 0

Bayern Münih - Benfica: 5 - 1

ÇSKA Moskova - Vikroia Pizen: 1 - 2

Lyon - Manchester City: 2 - 2

Manchester United - Young Boys: 1 - 0

Hoffenheim - Shakhtar Donetsk: 2 - 3

28 KASIM ÇARŞAMBA

Lokomotiv Moskova - Galatasaray:

Borussia Dortmund - Club Brugge:

Napoli - Kızılyıldız:

Porto - Schalke:

Atletico Madrid - Monaco:

PSG - Liverpool:

PSV - Barcelona:

Tottenham - İnter: