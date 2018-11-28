Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. Devler Ligi'in 5. hafta maçları 27 Kasım'da başladı. Bugün oynanacak karşılaşmalar ile son haftaya adım atılacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu nasıl? İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
A GRUBU
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|Borussia Dortmund
|4
|3
|0
|1
|8
|2
|6
|9
|Club Atlético de Madrid
|4
|3
|0
|1
|7
|6
|1
|9
|Club Brugge
|4
|1
|1
|2
|6
|5
|1
|4
|AS Monaco FC
|4
|0
|1
|3
|2
|10
|-8
|1
B GRUBU
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|FC Barcelona
|4
|3
|1
|0
|11
|3
|8
|10
|FC Internazionale Milano
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|Tottenham Hotspur FC
|4
|1
|1
|2
|7
|9
|-2
|4
|PSV Eindhoven
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
C GRUBU
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|Liverpool FC
|4
|2
|0
|2
|7
|5
|2
|6
|SSC Napoli
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|1
|6
|Paris Saint-Germain
|4
|1
|2
|1
|11
|7
|4
|5
|FK Crvena zvezda
|4
|1
|1
|2
|3
|10
|-7
|4
D GRUBU
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|FC Porto
|4
|3
|1
|0
|9
|3
|6
|10
|FC Schalke 04
|4
|2
|2
|0
|4
|1
|3
|8
|Galatasaray AŞ
|4
|1
|1
|2
|3
|3
|0
|4
|FC Lokomotiv Moskva
|4
|0
|0
|4
|2
|11
|-9
|0
E GRUBU
|FC Bayern München
|5
|4
|1
|0
|12
|2
|10
|13
|AFC Ajax
|5
|3
|2
|0
|8
|2
|6
|11
|SL Benfica
|5
|1
|1
|3
|5
|11
|-6
|4
|AEK Athens FC
|5
|0
|0
|5
|2
|12
|-10
|0
F GRUBU
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|Manchester City FC
|5
|3
|1
|1
|14
|5
|9
|10
|Olympique Lyonnais
|5
|1
|4
|0
|11
|10
|1
|7
|FC Shakhtar Donetsk
|5
|1
|2
|2
|7
|15
|-8
|5
|TSG 1899 Hoffenheim
|5
|0
|3
|2
|10
|12
|-2
|3
G GRUBU
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|Real Madrid CF
|5
|4
|0
|1
|12
|2
|10
|12
|AS Roma
|5
|3
|0
|2
|10
|6
|4
|9
|FC Viktoria Plzeň
|5
|1
|1
|3
|5
|15
|-10
|4
|PFC CSKA Moskva
|5
|1
|1
|3
|5
|9
|-4
|4
H GRUBU
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|Juventus
|5
|4
|0
|1
|8
|2
|6
|12
|Manchester United FC
|5
|3
|1
|1
|6
|2
|4
|10
|Valencia CF
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|5
|BSC Young Boys
|5
|0
|1
|4
|2
|11
|-9
|1
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI (5. HAFTA)
27 KASIM SALI
AEK - Ajax: 0 - 2
Roma - Real Madrid: 0 - 2
Juventus - Valencia: 1 - 0
Bayern Münih - Benfica: 5 - 1
ÇSKA Moskova - Vikroia Pizen: 1 - 2
Lyon - Manchester City: 2 - 2
Manchester United - Young Boys: 1 - 0
Hoffenheim - Shakhtar Donetsk: 2 - 3
28 KASIM ÇARŞAMBA
Lokomotiv Moskova - Galatasaray:
Borussia Dortmund - Club Brugge:
Napoli - Kızılyıldız:
Porto - Schalke:
Atletico Madrid - Monaco:
PSG - Liverpool:
PSV - Barcelona:
Tottenham - İnter:
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