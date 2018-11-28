Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçı için geri sayım başladı. Kupa 2'de mücadele eden Fenerbahçe Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i evinde ağırlayacak. Süper Lig'de Trabzonspor karşısında yara alan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'i yenerek moral bulmak istiyor. Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer'ın yöneteceği Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak karşılaşma 29 Kasım Perşembe günü oynanacak. Mücadele 20.55'te başlayacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz bilinmezken, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanması tahminler arasında. Yayıncı kuruluş hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizden duyurulacak.

Mücadeleyi Avusturya Futbol Federayonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek. Schörgenhofer'in yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yaparken, ilave yardımcı hakem olarak da Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 227. KEZ SAHADA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk edecek Fenerbahçe, uluslararası arenada 227. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 226 karşılaşmada 83 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 58 30 16 12 80 55 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 226 83 47 96 282 334

"KUPA 2"DE 112. MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 112 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 26 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 152 kez havalandırırken, kalesindeki 146 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında yarın sahasında konuk edeceği Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını yenmesi durumunda son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.

İlk 4 maç sonunda gruptan çıkmayı garantileyen lider Dinamo Zagreb'in 5 puan gerisinde 7 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin, üst tura yükselmek için önemli bir avantajı bulunuyor.

Grupta üçüncü sırada yer alan Slovak ekibi Spartak Trnava'nın 3 puanı bulunurken, gruptan çıkma şansı kalmayan Belçika ekibi Anderlecht 1 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda 4-1 yenildiği rakibi mağlup ederse Anderlecht-Spartak Trnava maçının sonucuna bakmadan adını son 32 takım arasına yazdıracak.

Spartak Trnava, deplasmanda Anderlecht'e yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında puan alamasa bile grup ikincisi olarak yine tur atlayacak.

Slovak ekibinin, Anderlecht karşısında sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ise Fenerbahçe'ye son maçlar öncesi tur atlamak için Hırvat rakibi karşısında 1 puan yeterli olacak.

GRUPLARDAN HEP ÇIKTI

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce yer aldığı 5 grup aşamasından da üst tura yükselmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki grup aşamasını rahat geçiyor.

Fenerbahçe, 2006-2007'de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-2010, 2012-2013, 2016-2017'yi lider, 2015-2016'yı da ikinci bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu başarıyı 6. kez tekrarlamak için yarın Dinamo Zagreb karşısına çıkacak.

TRABZONSPOR YENİLGİSİNİ UNUTTURMAYA ÇALIŞACAK

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanında aldığı yenilgiyi, Avrupa'da tur atlayarak taraftarına unutturmaya çalışacak.

Ligde 15. sırada bulunan ve tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, performansıyla taraftarını üzdü.

Avrupa kupalarına da kötü bir başlangıç yapan ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk maçında Dinamo Zagreb'e farklı kaybeden sarı-lacivertliler, bu kulvarda son 3 maçta toparlanarak 7 puan topladı.