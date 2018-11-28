Koeman: "Çok şey gördüm ama konuşmayacağım"





Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında yarın sahasında konuk edeceği Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını yenmesi durumunda son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Dinamo Zagreb maçı öncesi basın toplantı düzenledi. Koeman şunları söyledi:

"Grupta hangi durumda olduğumuzu biliyoruz. Biz ikinci sıradayız, Dinamo Zagreb birinci sırada. Yarın kazanıp bir üst tura yükselmek istiyoruz. Hedefimiz bu.