Manchester United , evinde ağırladığı Young Boys karşısında galibiyeti duraklamalarda elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United, evinde İsviçre ekibi Young Boys'u konuk etti.İki takım arasında grupta oynanan ilk maçta deplasmanda 3-0 galip gelen Manchester United, Old Trafford 'da rakibi karşısında büyük zorluk yaşadı.Manchester United, baştan sona kadar maçın kontrolünü elinde tutarken Young Boys ise dengeli bir futbolla rakibini adeta kilitledi. İlk yarıda gol sesi çıkmayınca taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda rakip kaleye yüklenen Manchester United, aradığı golü son saniyelerde buldu. 90+1. dakikada sahneye çıkan Fellaini, takımına üç puanı getiren isim oldu ve Manchester United, Young Boys'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 10'a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. 1 puanda kalan Young Boys ise bitime bir maç kala son sırayı garantiledi. Grubunda 10 puanla ikinci sırada yer alan Manchester United, son Juventus'la liderlik mücadelesi verecek.